Yerel Haberler

Ödev yasağı büyüyor!

Ödev yasağı büyüyor!
Ödev yasağı büyüyor!
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MEB, yarıyıl tatilinde başlattığı ödev uygulamasını eğitim döneminde de devam ettirecek. Öğrencilere artık daha az ev ödevi verilecek. Ödev yoğunluğunu Talim Terbiye belirleyecek.

RADİKAL - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl başlattığı ödevsiz yarıyıl tatili uygulamasını eğitim-öğretim döneminde de devam ettirecek. Öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesi için ev ödevi yükü hafifletilecek. İkinci dönemde başlatılması planlanan uygulama ile tüm okullar öğrencilere fazla ödev verilmemesi konusunda uyarılacak. MEB uygulamanın gerekçesini daha az ev ödeviyle öğrencilerin sanata ve spora, daha çok kitap okumaya teşvik edilmesi olarak açıklıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi konusunda da okullara kesin talimat vermişti.

TEK ELDEN DÜZENLEME

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, 17 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren uygulama 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında daha da resmileştirilecek. Ödev yoğunluğu okul tarafından değil yine Bakanlık tarafından belirlenecek. Öğrencilere hangi konulardan ne kadar ödev verileceği, ödevin içeriği ve kazanımları her yılın başında Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenecek. Türkiye genelindeki her okul Kurul'un belirlediği çerçeve ve yoğunlukta öğrencilere ödev verecek.

MEB, müfredatta da sadeleştirme çalıştırmalarına devam edecek. Daha önce matematik ve geometri müfredatındaki değişikliklerin ardından fizik, kimya ve biyolojide de sadeleştiririlecek. (Sabah)


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