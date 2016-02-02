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Oğlunun kemiklerini alamadan öldü

Oğlunun kemiklerini alamadan öldü
Oğlunun kemiklerini alamadan öldü
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Sivas'ta çatışmada öldürülen oğlunun içinde bulunduğu toplu mezarı yıllar sonra şans eseri bulup kemiklerine ulaşmak için mücadele veren 75 yaşındaki baba Rıza Anlama, bu "hayalini" gerçekleştiremeden, solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etti
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Sivas’ta, 5 Haziran 1996’da TSK ile girdikleri çatışmada öldürülen bir grup PKK’lının şehirdeki kimsesizler mezarlığına toplu olarak gömüldüğü, 2012 yılında bir avukat tarafından tesadüf eseri bulunmuştu. Bu 30 kadar PKK’lıdan biri de 1995 yılında evini terk ederek örgüte katılan Yılmaz Anlama’ydı. Bu bilgi üzerine baba Anlama ve diğer aileler harekete geçerek, Sivas Belediyesi’ne başvurdu. Belediyeden defnin yapıldığı alanın net biçimde belirtilmesi istendi. Fakat belediye, çıkan bir yangında bununla ilgili krokilerin yandığı yanıtını verdi. Savcılığın talebiyle, o dönemde ölen PKK’lıların fotoğraflarını çeken fotoğrafçı, cenazelerinde bulunan imam, belediye görevlisi gibi isimler tanık olarak dinlendi. Definin yapıldığı alanlarda kazı yaptırıldı. Bu işlem sırasında sadece, tanıkların işaret ettiği alan kazılmadı. Çünkü bu alan, belediye tarafından aile mezarlığı olarak satılmıştı. Üzerinde yüzlerce mezar vardı. En son aileler savcılığa başvurarak, mezarlıkların taşınması, altlarının kazılarak kemiklerin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Bu bekleyişi, 75 yaşındaki Rıza Anlama’nın bedeni kaldırmadı. Bir süredir tedavi gören Anlama, 27 Ocak’ta solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Anlama, ertesi gün İstanbul’da toprağa verildi. 


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