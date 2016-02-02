Öldürdüğü sevgilisinin başında bekledi!

RADİKAL - Güvenlik görevlisi Nurcan Arslan'ın ölümüne ilişkin bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde zanlı Melih B. olay sonrası silahıyla kız arkadaşının başında bekliyor. Sinirli hareketlerle etrafa ve yerde cansız yatan kız arkadaşına bağıran Melih B., zaman zaman silahı kafasına dayıyor.

Küçükçekmece'de arkadaşlarıyla kahvaltı yapmak için evden çıktığı öğrenilen 40 yaşındaki Nurcan Arslan, yolda yürürken erkek arkadaşı tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutulmuş ve vücudunun çeşitli yerlerine 10 kurşun isabet eden Arslan hayatını kaybetmişti. Saldırgan Melih B. ise olaydan bir gün sonra polise giderek teslim olmuştu.

Küçükçekmece'de yaşanan kadın cinayetine ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Olayın hemen ardından bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde Melih B. elinde silahla kız arkadaşının başında bekliyor. Zaman zaman silahı kafasına dayayan Melih B., yerde cansız yatan kız arkadaşına bağırıyor. Bu sırada çevredeki bir güvenlik görevlisi de olayı görerek uzaklaşıyor. Görüntüleri kaydeden kadın ise, "Ne olursun kalksın oradan" diye dua ediyor. (Milliyet)