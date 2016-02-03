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Otomobil duvara çarptı; 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil duvara çarptı; 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil duvara çarptı; 3 ölü, 1 yaralı
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Çorum'un Osmancık İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

RADİKAL - 3 ölümlü kaza dün akşam Çorum'un Osmancık İlçesi'nden geçen Samsun-İstanbul D-100 karayolunda meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden 55 LG 341 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp beton duvara çarptıktan sonra takla attı.

Hurdaya dönen araçta sıkışan 4 kişi itfaiyeye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması ile araçtan çıkarıldı. Yaralanan Damla Aktan, Şenay Özsarıkaya, İlhan Baydenk ve Hakan Köse, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede yapılan ilk müdahale ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Damla Aktan, Şenay Özsarıkaya ve İlhan Baydenk kurtarılamadı. Hakan Köse'nin durumunun da ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Mustafa ULUSOY


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