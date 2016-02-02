'Otostop aşkı' için 10 bin lira kaptırdılar!

RADİKAL - İddiaya göre, tamirciler müşterilerinin arızalı aracını tamir için Mersin'e geldi. Buradaki işlerini bitirip Şırnak'a dönerken Adana-Tarsus-Gaziantep otoyolunda fuhuş amaçlı otostop yapan kadınları araçlarına aldı. Yol kenarında duran 2 tamircinin yanlarına hemen kadınların yakınları geldi. Birçok adi suç olaylarına adları karışan ve Cono aşireti mensubu olduğu iddia edilen grup, tamircileri dövüp, içinde 10 bin lira olan çantalarını gasp ederek kadınlarla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polise, başlarından geçenleri anlatan 2 arkadaş, "Tek amacımız yardım etmekti. El kaldırdılar, yardım istediklerini sanıp durduk. Arabaya binince başka bir araçla erkekler geldi, bıçak çekip, çantayı almak istediler. Ben karşı çıkınca da elime bıçakla vurup yaraladı" diye konuştu.

Olay yerindeki polis ekibi, paralarının bulunmasını isteyen tamircileri karakola götürmek isterken gazetecileri görünce, "Ailemiz, eşimiz çocuğumuz var" diyerek şikayetçi olmaktan vazgeçti. Minibüslerine binen 2 kişi Şırnak'a gitti. (Fatih KARAÇALI/ADANA/DHA)