Özgür Mumcu, Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor

İSTANBUL - Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Özgür Mumcu'nun 10 ay önce yayınlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Özgür Mumcu ve taraf avukatları katıldı.

"YAZIDA HERHANGİ BİR HAKARET MEVCUT DEĞİLDİR"

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Özgür Mumcu, "Abdullah Cömert'in ölümü üzerine annesinin sarf ettiği bir takım sözlerden sonra müştekinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan)o sözler nedeniyle şikayetçi olması üzerine yazılmış olan eleştirel bir yazıdır. Bu yazı Erdoğan'ın şikayeti üzerine yazıldı. Çünkü bu şikayet basında yer almıştı. Yazıda herhangi bir hakaret mevcut değildir. Bir köşe yazarı olarak eleştirel hakkımı kullandım. Kendim de hukukçuyum. Öğretim görevlisiyim. Daha önce verdiğimiz ifadeler ve ekinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı örnekleri ve iç hukuka ilişkin örnek kararlar mevcuttur. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"ELEŞTİRİ SINIRLARININ AŞILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay da, "Şikayetimiz devam etmektedir. Yazı içerisinde müvekkilim acımasız davranan, halkına zulmeden, zalim bir kişi olarak tanımlanmıştır. Bu anlatım ile eleştiri sınırlarının aşıldığını düşünüyoruz. Yazının genelinde hakaret kastının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Biz bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Taraf avukatlarına delillerini ve esasa yönelik açıklamalarını bildirmek üzere süre verilmesine karar veren mahkeme duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesine yer verildi. Özgür Mumcu'nun 18 Mayıs 2015 sayılı köşe yazısında eleştiri sınırlarını aşmak suretiyle küçültücü beyanlar kullandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil-olgu isnat edildiği ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiği ifade edilen iddianamede Özgür Mumcu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.