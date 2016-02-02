RADİKAL - Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki fast-foot restoranının tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, restonarının kapanmasına yakın bir saatte ikinci kattaki tuvaleti temizlemek isteyen görevli, içeri girdiğinde Serkan Kömoğ'u kasığında şırıngayla yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kasığından vücuduna yüksek miktarda uyuşturucu enjekte eden Kömoğ'un öldüğü belirlendi. Kömoğ'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (Gökhan KESKİNCİ/ADANA/DHA)
Restoran tuvaletinde altın vuruş!
02/02/2016 07:31