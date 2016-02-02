Rus tercümana tecavüz davasında tutuklama yok!

RADİKAL - Antalya'da bir konut sitesinden sabaha karşı çırılçıplak çıkan Rus tercüman İnna T. "İmdat polis" diye bağırmaya başladı. İnna T. gelen polislere, evine gittiği emlakçı arkadaşı Hidayet G.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Hidayet G. ise, İnna T. ile zaman zaman cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hidayet G.'nin adli kontrol altına alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Geçen 25 Haziran gecesi Çağlayan Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki bir siteden sabaha karşı çırılçıplak çıkan İnna T., Fener Mahallesi 1971 Sokak'a kadar gittikten sonra "İmdat polis" diye bağırmaya başladı. Çevredeki binalarda oturanları uyandıran İnna T., gelen polislere, evine gittiği emlakçı arkadaşı Hidayet G.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Giysilerini evde bırakıp birinci kat balkonundan atlayıp kaçtığını öne süren İnna T., Hidayet G.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayın meydana geldiği adrese giden polis, Rus tercümanın giysilerini alıp teslim etti. Gözaltına alınan Hidayet G. ise suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Hidayet G. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak' ve 'kemik kırığı meydana gelecek şekilde kasten yaralama' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BİRİNCİ KATTAN ATLAYIP KAÇTIM

Duruşmada olayın nasıl olduğunu anlatan İnna T., bir arkadaşının yaş gününu kutladıktan sonra eve gitmek için sokağa çıktığında taksi aradığını, bulamayınca emlakçı arkadaşı Hidayet G.'yi telefonla arayarak, "Beni evime bırakabilir misin" diye talepte bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Sanık arabasıyla gelip beni aldı. Farklı bir yere gittiğimizi anlayınca bana 'Korkuyor musun' diye sordu. Korkmadığımı söyleyince beni evine götürdü. Birlikte şarap içtik. Bana yaklaşmak istedi. Ben 'Senin ablan yaşındayım ve evliyim' dedim. Ben evden çıkmak isterken kapıyı tutup engel oldu. Hiç beklemediğim anda kafama vurdu. Beni öldüreceğini düşünerek 'Ne istersen yap' dedim. Hatta üzerimdeki giysileri de kendim çıkardım. Sonra bana tecavüz etti. Lavaboya gittiğinde birinci kattaki evin mutfak penceresinden atlayıp kaçtım."

DUDAĞIMI ISIRINCA KOVDUM

Hidayet G. ise mağdure ile aralarında duygusal bir ilişki olmadığını, zaman zaman cinsel ilişkiye girdiklerini aktardı. Hidayet G., İnna T.'nin saat 02.45'te kendisini telefonla aradığını ve buluştuklarını söyledi. Sonra bir şarap alıp eve gittiklerini anlatan Hidayet G., "Bir süre sohbet ettikten sonra cinsel ilişkiye girdik. Sonra tahrik etmek için dudağımdan ısırdı. Tepki olarak tokat atarak kendisini istemediğimi ve evimden gitmesini söyledim. Ağzımı yıkamak amacıyla lavaboya gittim. Döndüğümde evde olmadığını gördüm. Elbiseleri ise evdeydi" diye konuştu.

2.95 PROMİL ALKOLLÜ

Sanığın avukatlarından Pınar Hakimoğlu, İnna T.'nin olaydan 5 saat sonra alınan alkol muayenesinde 2.95 promil alkollü çıktığını belirterek şöyle dedi: "Mağdure ticari taksi bulamadığı için müvekkilimi aradığını beyan etmiştir. Oysa taksi bulamadığını iddia ettiği yer 24 saat boyunca taksilerin hizmet verdiği bir alışveriş merkezinin önü. Ayrıca olayın yaşandığı sitenin yan tarafındaki binanın güvenlik kameralarındaki görüntülere göre mağdure müvekkilimle el ele tutuşarak samimi bir şekilde eve girmektedir."

İnna T.'nin avukatlarının sanığın tutuklanma talebini reddeden mahkeme, Hidayet G.'nin adli kontrol altına alınmasına karar verip duruşmayı erteledi. (dha)