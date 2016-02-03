Sabancı suikastı sanığı Akkol'un emniyetteki sorgusu sürüyor

RADİKAL - Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Söke otogarında sahte kimliklerle yakalanıp Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen DHKP-C'li İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın ifadelerinin alındığını açıkladı. Gazetecilere açıklama yapan Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, "Akkol ve Adıyaman, Aydın'da adliyeye çıkarılacaklar mı?" sorusuna, "Gayet tabii. Adliyeye neyle ilgili çıkacağına savcı karar verecek. Savcı bey değerlendirme yapacak, hangi adliyeye çıkacağına savcı bey karar verecek. Soru sormanıza gerek yok. Zamanı geldiğinde gerekli bilgiler verilecek. Şimdilik Aydın'dalar bir yere gitmiyorlar" yanıtını verdi. (Cem ULUCAN/AYDIN/DHA)
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