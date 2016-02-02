Sabancı suikasti zanlısı İsmail Akkol yakalandı

RADİKAL - Aydın'ın Söke ilçesinde otogarda canlı bomba oldukları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin bagajlarında yapılan aramada ilk belirlemelere göre 1 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bir el bombası, canlı bomba düzeneği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği açıklandı.. Gözaltına alınan iki kişinin Didim'den Söke'ye geldikleri, buradan da İzmir'e gitmek üzere bilet almak istedikleri öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Aydın Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Söke'de silah ve patlayıcılarla gözaltına alınan 2 kişiden birinin, 9 Ocak 1996 tarihindeki Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe ile birlikte öldürülen Sabancı Holding Yönetim kurulu Üyesi Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.



Bu bilgiden kısa süre sonra resmi açıklama da geldi. Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğür, Söke'de silah ve patlayıcılarla gözaltına alınan iki kişiden birinin Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol, diğerinin de Fadik Adıyaman olduğunu söyledi.





OTOBÜSE BİNERKEN YAKALANDILAR

Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Söke'de yakalanan iki zanlıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aydın Emniyeti'nin basın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Bu gün saat 10.50 sıralarında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü, Söke Otogarı'nda 64 AN 158 plakalı otobüse binerken durumundan şüphelenilen 'Hatice Çalışkan', 'Zeynel Abidin Gümüş' kimlikli kişilerin kontrollerinde ibraz ettikleri kimlik bilgilerinin tutarsız olduğu görüldü. Bunun üzerine ilçe emniyet müdürlüğüne götürülmek istendiğinde görevlilerimize direnerek 'Yaşasın özgürlük, devrimci direnişimiz' sloganı atmaları üzerine otobüste bulunan eşyalarıyla birlikte Söke Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerlerinde ve seyahat ettikleri otobüsteki eşyalarında yapılan aramalarda bir RPG7 Roketatar, buna ait iki sevk fişeği, iki roket, üç el bombası, iki tabanca, 132 mermi, dört şarjör, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 100 gram beyaz toz.



Bir tabla, elektrikli ısıtıcı, yağmurluk, 3 bin 195 lira, 135 Avro, ele geçirildi. Yapılan incelemede 'Zeynel Abidin Gümüş' sahte kimlikli kişinin gerçekte İsmail Akkol olduğu, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak' suçundan arandığı, Hatice Çalışkan sahte kimlikli kişinin Fadik Adıyaman olduğu ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edildi."

ESKİŞEHİR BİLETİ ALMIŞLAR

İki şahsın Yunan adalarından Didim'e denizden kaçak yollarla geçtiği, buradan Söke'ye gelip büyük bir kente gitmek istediği anlaşıldı.

İki şüphelinin Eskişehir'e giden 64 AN 158 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne Didim Garajı'ndan değil dikkat çekmemek için yoldan bindiği ortaya çıktı.

Otobüs içinde bilet kesilemediğinden Söke Garajı'na gelindiğinde görevliler iki kişiye yazıhaneye girip bilet almasını istedi. Akkol ve Adıyaman, Eskişehir'e bilet alıp yeniden otobüse bindi. Söke Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüsü garajdan çıkarken durdurup, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde parmak izi vermeyi reddeden Akkol ve Adıyaman, bu nedenle sağlık kontrolüne götürülemedi. Bunun üzerine çağrılan görevliler, sağlık kontrolünü Emniyet Müdürlüğü'nde yaptı.

Bu arada ele geçirilen silahları gitar kutusunda saklayan iki teröristin Didim- Söke arasındaki yolculuğu sırasında şüphe çekip, polise ihbar yapılmış olabileceği belirtilirken, bu konuda açıklama yapılmadı.

İsmail Akkol'un gözaltına alınmasının ardından, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye ekip gönderildi.

PARMAK İZİ VERMEK İSTEMEDİ

İlk başta parmak izi vermek istemeyen ve sağlık kontrolüne direnen İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, saat 19.00 sıralarında Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçildi. Buradan geniş güvenlik önlemleri altında yeniden Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen ve parmak izi alınan Akkol ve Adıyaman'ın, İstanbul'a mı götürüleceği, Aydın'da mı adliyeye çıkarılacağı henüz belli olmadı. Cumhuriyet Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü yetkililerin bu konuda Ankara ve İstanbul ile görüşmeler yaptığı, alınacak karara göre hareket edileceği belirtildi.

YUNANİSTAN'DAN DİDİM'E GELMİŞLER

Söke Otogarı'nda yakalanan Özdemir Sabancı cinayeti zanlısı İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın Yunanistan'dan gelişleriyle ilgili ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Polisin elde ettiği ilk bilgiye göre Akkol ve Adıyaman'ın dün yasadışı yollardan Yunanistan'dan Didim'e geçtikleri öğrenildi. Geceyi Didim'de gizlenerek geçiren Akkol ve Adıyaman'ın bugün sabah saatlerinde de Didim'den minibüsle Söke'ye hareket ettikleri belirlendi. Minibüs sürücüsünün verdiği bilgiye göre ikilinin araçta hiç konuşmadığı ve tedirgin olduklarını söylediği öğrenildi. Akkol ve Adıyaman'ın yakalanmasından sonra ele geçirilen bomba ve roketatarların üzerinde bulunan elektrikli ısıtıcının da kamuflaj amaçlı kullanıldığı ileri sürüldü. Ayrıca yakalanan iki zanlının teknik takipten kurtulmak için üzerinde cep telefon sim kartlarının bulunmadığı iddia edildi.

Akkol'la ortak hareket ettiği düşünülen AKP Binası ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırıların faili Hasar Biber'in de başka bir örgüt elemanıyla birlikte kayıplara karıştığı, polisin onları yakalamak için istihbarat çalışmasını sürdürdüğü açıklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Akkol ve Adıyaman'ın İstanbul'da mı yoksa Aydın'da mı adliyeye çıkarılacağı savcının vereceği talimat sonrası belli olacak.

YUNANİSTAN'DA TUTUKLANMIŞTI



Yunanistan'da tutuklanan İsmail Akkol, Türkiye'nin iade talebine karşın, Temmuz 2015'te bu ülkede serbest bırakılmıştı.



YILLARCA KAÇMAYI BAŞARMIŞTI

9 Ocak 1996'da terör örgütü DHKP/C militanları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından Sabancı Center'da düzenlenen silahlı saldırıda Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe yaşamını yitirmişti. Fehriye Erdal'la birlikte yurt dışına kaçan İsmail Akkol için, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı. Akkol'un izi 2000'li yılların başında Belçika'da bulunmuştu.



Eylemi birlikte gerçekleştirdiği Erdal'la birlikte bir süre Belçika'da yaşayan Akkol'un daha sonra Almanya'ya geçtiği, ardından da Yunanistan'a geldiği tespit edilmişti.

(DHA-Taylan YILDIRIM, Cem ULUCAN, Burhan CEYHAN, Necati MALDAR)