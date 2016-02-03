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Sahilde tanıştığı kadın öpüşürken dilini kopardı!

Sahilde tanıştığı kadın öpüşürken dilini kopardı!
Sahilde tanıştığı kadın öpüşürken dilini kopardı!
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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 44 yaşındaki Tamer Ç., sahilde gezerken tanıştığı kadının öpüşürken dilini kopardığı iddiasıyla hastaneye başvurdu. 4 saat süren tedavi ardından dilinin kopan parçası yerine dikilen Tamer Ç., kadını tanımadığını söyledi.

RADİKAL - Olay, dün akşam Uzunkum Caddesi sahil kenarındaki gezi yolunda meydana geldi. İstanbul'dan ilçeye yük getiren gemide makine bakımcısı olarak çalışan Tamer Ç., sahil kenarında alkol almaya başladı. Bu sırada genç bir kadınla tanışan Tamer Ç., ilerleyen saatlerde kadınla öpüştü. Bu sırada kadın, Tamer Ç.'nin dilini ısırarak kaçtı. Dilinin ucu kopan Tamer Ç., acı içinde taksiye binerek Ereğli Devlet Hastanesi'ne gitti. 10 dikiş atılarak kopan dili yerine dikilen Tamer Ç., yaklaşık 4 saat süren tedavi ardından taburcu edildi. Polis tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tamer Ç. olayı soran gazetecilere, "Boş verin nasıl olduğunu. Gazeteye çıkartmayın" dedi.

Tamer Ç.'nin olayla ilgili polise verdiği ifadesinde, kadınla sahilde tanıştığını ve tanımadığını, kendisinde adresi ve telefonunun olmadığını söylediği öğrenildi. 1.39 promil alkollü olduğu belirlenen Tamer Ç. dilini kopartan kadından şikayetçi olmazken, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Özge CERRAH/EREĞLİ/DHA)


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