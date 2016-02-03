Yerel Haberler

Saldırı bölgesinde 'terör' operasyonu

Saldırı bölgesinde 'terör' operasyonu
Saldırı bölgesinde 'terör' operasyonu
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Kanarya Mahallesi'nde önceki akşam 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının bölgede bu sabaha karşı operasyonlar düzenlendi.

RADİKAL - Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde önceki akşam 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından polis ekipleri bölgede operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler özel harekat polislerinin öncülüğünde belirlenen adreslere girdi. Polisler adreslerde arama yaptı. (Hayati KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL/DHA)


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