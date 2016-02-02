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Savcı, Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda 24 sanık için tahliye istedi

Savcı, Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda 24 sanık için tahliye istedi
Savcı, Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda 24 sanık için tahliye istedi
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Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda, savcı, 21'i asker, 3'ü polis toplam 24 tutuklu sanık hakkında tahliye istedi.

RADİKAL - "Selam Tevhid'de kumpas" davası kapsamında, firari sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 55'i tutuklu 122 sanıklı davada, cumhuriyet savcısı 24 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmanın akşamki bölümünde, tutuklu sanıkların tahliye ve reddi hakim talepleri alındı.
Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, tahliye ve reddi hakim taleplerini alacaklarını ve bu konuda bir karar vereceklerini belirtti. Tutuklu sanıkların avukatları ise söz alarak hem reddi hakim hem de müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tahliye ve reddi hakim taleplerine ilişkin görüşleri sorulan cumhuriyet savcısı Ali Kaya, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle 24 sanığın tahliyesini istedi. Savcı Kaya diğer 31 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını, reddi hakim taleplerinin ise kabul edilmemesinin talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.
DHA


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