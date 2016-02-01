Sedat Peker, Can Dündar'ı idamla tehdit etti

RADİKAL- Tescilli suç örgütü lideri Sedat Peker, akademisyenlerin kanından duş almak istediğini beyan eden açıklamasının ardından şimdi de Can Dündar'ı asmakla tehdit etti.



Son olarak 'Barış İçin Akademisyenler'in kanında duş almak istediğini söyleyen Sedat Peker bu kez de gazeteci Can Dündar'ı idamla tehdit etti.





Can Dündar iki gün önce köşesinde "Keşke katil olsaymışız. Sadece kalemi ele alıp yazı yazdığımız, haber yaptığımız için tutukluyuz ve iki kez müebbet (yetmedi 30 yıl da bonus) cezamız isteniyor ya… Kimler tutuksuz yargılanıyor, diye merak ettim" diyerek Peker'i işaret etmişti.Bugün kişisel sosyal medya hesabında Dündar'ı hedef alan Peker, Bayırbucak Türkmenlerine giden TIR'ların durdurulması nedeniyle binlerce bebek ve çocuğun şehit olduğunu savunarak şunları kaleme aldı:

"Senin gibi paralel yapının diğer sadık maşaları bile benim için en fazla suç örgütü lideridir diye bildiler. Sen ise vatan hainliğiden yargılanan birisin. Yani ülkene, milletine, tüm kutsal değerlerine ihanet etmekten yargılanıyorsun. Benim ismimin herhangi bir kriminal suçluyla karşılaştırılmasına belki tahammül edebilirim. Ancak vatan hainliğinden yargılanan birisiyle kıyaslanmayı hiç kusura bakma ama kendime zul kabul ederim."

"BANA BÜYÜK BİR MEDYA KURDURTMAYIN"

Dündar nezdinde gazetecilere de tehditte bulunan Peker, "Sizi kibar bir şekilde uyarmak istiyorum. Bana karşı adil olmayan bu davranışlarınıza devam ederseniz; bu işin sonunda beni de basın sektörüne çok hızlı bir şekilde dahil ettirirsiniz. Sadece kişisel sayfalarımla bile sizinle baş edebiliyorken, bir de büyük bir basın grubu oluşturarak sizi nasıl rezil edeceğimi isterseniz bence bir daha düşünün" dedi.

İDAMLA TEHDİT ETTİ

Sedat Peker, Dündar'ı ve MİT TIR'ları operasyonunda adı geçenleri de asmakla tehdit etti. Peker şöyle yazdı: "Çünkü benim gibi düşünen on milyonlarca insandan bir tanesi cumhurbaşkanı olursa ilk işi idamın geri getirilmesi, ikinci işiyse Bayırbucak'ta şehit olan çocuklara ve bebeklere misilleme olarak sizlerin asılması olacaktır."