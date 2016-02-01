Sedat Peker'den 'Kanlarınızla duş alacağız' savunması

RADİKAL - A.A. adlı kişinin suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker avukatıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Şüpheli sıfatıyla yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinin ardından açıklama yapan Sedat Peker, şu açıklamada bulundu: "Akademisyenleri tehdit ettiğim yönünde yapılan bir şikayet sebebiyle davet edildim. İfademi verdim. Türkiye genelinde şikayetleri yapan insanları incelediğimiz zaman paralel yapıyla ilişkili olan insanlar tarafından organize bir şekilde çeşitli adliyelere şikayetler yapıldığını gördük. İlkokul çocukları birilerini tehdit ederler, ben akademisyenleri tehdit etmedim. Sadece eğer bir gün devletimizi yıkmak isteyen insanları desteklemeye devam ederseniz ve hep beraber bu devleti yıkarsanız ortada ne polis, ne asker, ne savcı, ne hakim kalmayacağı için bu ülkenin vatandaşları tarafından oluk oluk kanlarınız akıtılır, kanlarınızla duş alınır dedim. Bu geleceğe yönelik yaşanacak bir durum tespitidir. Ve bu tarihte bu tarihte birçok kez yaşanmıştır. Yakın tarihteki Ali Kemal örneği de bunun zaten en bariz örneğidir. Ben bu şekilde düşünüyorum, bir başkaları bu şekilde düşünmüyor olabilir."



"EĞER Kİ BENİM YAPTIĞIM SUÇ OLARAK GÖRÜLECEKSE..."

Peker konuşmasının devamında, "Bu geleceğe yönelik yaşanacak bir durum tespitidir. Eğer ki bu sayın savcılık makamı tarafından suç olarak düşünülecekse bütün düşünce kuruluşları geleceğe yönelik savaş senaryoları hazırlıyorlar. Eğer benim bu yaptığım suç olarak öngörülecekse bütün düşünce kuruluşlarındaki tez hazırlayan akademisyenlerin tamamı hakkında da geriye yönelik dava açılması gerekir. Çünkü hepsini okuduğunuz zaman geleceğe yönelik afaki tahminlerdir. Ben de şuan için böyle bir şey yapılır, olur demedim. Geleceğe yönelik eğer ki devlet yıkılırsa ve bu yıkanları da siz desteklerseniz bu halk da bunu yapacaktır, çünkü geçmişte de yapmıştır dedim. Sadece konu bundan ibaret" dedi.

DHA-Arzu KAYA



