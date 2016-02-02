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Seferihisar'da mülteci faciası: 9 ölü

Seferihisar'da mülteci faciası: 9 ölü
Seferihisar'da mülteci faciası: 9 ölü
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İzmir'in Seferihisar İlçesi Doğanbey köyü açıklarında mültecileri taşıyan fiber tekne battı, ikisi çocuk 9 kişi boğularak öldü.

RADİKAL - Olay bu sabah kıyıda bazı mültecilerin görülüp, güvenlik güçlerine haber verilmesiyle ortaya çıktı. Kıyıda bekleyen 11 mültecinin bindikleri fiber teknenin dalgaların etkisiyle battığını söylemesi üzerine denizde arama, kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden ikisi çocuk dokuz mültecinin cesedini çıkardı. İki mülteci de denizde yüzerken sağ olarak bulunup kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İZMİR/DHA)


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