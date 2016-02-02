RADİKAL - Olay bu sabah kıyıda bazı mültecilerin görülüp, güvenlik güçlerine haber verilmesiyle ortaya çıktı. Kıyıda bekleyen 11 mültecinin bindikleri fiber teknenin dalgaların etkisiyle battığını söylemesi üzerine denizde arama, kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden ikisi çocuk dokuz mültecinin cesedini çıkardı. İki mülteci de denizde yüzerken sağ olarak bulunup kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İZMİR/DHA)
Seferihisar'da mülteci faciası: 9 ölü
02/02/2016 11:52