Şehidin mesajı: Bizim düğünümüz şehadet şerbeti içtiğimiz gün

RADİKAL - Cizre’deki operasyonlar sırasında açılan ateş sonucu şehit düşen özel hareket polis memuru Ömer Güney’in yakın arkadaşı olan TCDD çalışanı Alperen Tuğşat Keleş’le Whatsapp üzerinden yazışmasını gösteren paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Gördüğü bir rüyayı anlatan Keleş’in Cizre’de bir kafede kalabalığın etrafında toplandığını, düğün gibi bir şey gördüğünü anlattığı görülürken, şehit polisin buna karşılık, “Kardeşim bizim düğünümüz şehadet şerbeti içtiğimiz gün” yazdığı görüldü. Sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılan bu sohbet okuyanları duygulandırırken binlerce mesaj aldı.

Şehit arkadaşı ile bu görüşmeyi 25 Ocak tarihinde yapan Alperen Tuğşat, şöyle dedi: “Şehidimizin ilkokul, mahalleden, apartmandan yakın arkadaşıyım. Uzun zamandır yüz yüze görüşemiyorduk. Fakat Cizre’ye gittikten sonra hemen hemen her gün telefonla görüşüyorduk. Sürekli dualarımız onunla beraberdi. Bu olayların etkisinde kalmış olmalıyım ki bir gün rüyamda gördüm. Konuştuğumuzda, zaten Whatsapp’ta da görülüyor, kendisi şehadeti çok isteyen birisiydi. Bunu düğün günü olarak niteleyen birisiydi. Onun adına mutluluk verici bir şey. Milletimiz adına bir yandan üzücü, bir yandan mutluluk verici bir şey. Bugün Ömer şehit oldu, Ömer gider Mehmet gelir, o gider Ahmet gelir. Biz hainlere asla fırsat vermeyeceğiz, bu vatanı böldürmeyeceğiz. Şehitlerimizi de asla unutturmayacağız. Allah şehadetlerini kabul etsin. Ailesine yakınlarına milletimize başsağlığı diliyorum.”

Whatsapp görüşmesini yaptıktan bir hafta geçti acı haberin ulaştığını belirten Keleş, “Zaten kendisinin Cizre’ye özel harekat olmasının sebebi o. İlk önce İstanbul’daydı. Daha sonra özel harekatı isteyip geçiş yaptı. Özel görevlendirme ile Cizre’ye geçmişti. İstiyordu. İstediğine ulaştı. Ben onun adına mutluyum. Kardeşimiz için, Ömer’imiz için çok mutluluk verici bir şey, Herkesin ulaşamayacağı bir mertebe. Öyle bakıyoruz” diye konuştu.

Haberi alınca önce inanamadığını, bölgede görev yapan bir arkadaşına sorduğunu belirten Keleş, “Eski arkadaşlar sürekli irtibat halindeydik. Metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı, ailesini teselli etmeye çalışıyoruz. Üzücü bir olay ama elimizden bir şey gelmiyor maalesef” dedi.

ŞEHİDİN CENAZESİ SİVAS’A GELDİ

Şehit polis memuru Ömer Güney’in cenazesi Şırnak’taki tören ardından askeri uçakla öğlen saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi. Havaalanında şehit polis için karşılama töreni düzenlendi. Sivas Valisi Alim Barut, protokol üyeleri Emniyet Mensupları ve yakınlarının katıldığı karşılamada gözyaşları sel oldu. Karşılamaya gelen babası Sami Güney ile annesi Sevil ve kız kardeşi Dilek Güney’i koluna giren polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Karşılamaya gelen şehit annesi ve kız kardeşinin polis şapkası taktığı görüldü.

Şehidin cenazesinin uçaktan indirilip cenaze aracına götürülüşü sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit ile birlikte Cizre’de özel harekat polisi olarak görev yapan dayısının oğlu Serdar Çetin de cenaze ile birlikte geldi. Çetin ve şehidin silah arkadaşlarını görenler sarılarak gözyaşı döktü. Yakınlarına sakinleştirmeye çalışan Serdar Çetin, “Ağlamayın, üzülmeyin. Kardeşim istediği en güzel mertebeye ulaştı” diye konuştu.

Şehidin çocukluk arkadaşı Osman Sait Deliser ise askeri kıyafet giyerek arkadaşını karşıladı. Konvoy eşliğinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen cenaze burada yakınlarına son kez gösterildi. Ardından yeniden cenaze aracına konularak Mimar Sinan Mahallesi’ndeki babasının evine götürüldü. Helallik alınması ardından şehidin cenazesi namazının kılınması için Ulu Cami’ye getirildi. Cenaze daha sonra toprağa verildi. (dha)