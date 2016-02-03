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Sur'da 4 mahallede daha sokağa çıkma yasağı

Sur'da 4 mahallede daha sokağa çıkma yasağı
Sur'da 4 mahallede daha sokağa çıkma yasağı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı bulunmayan 4 mahallede daha saat 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece ilçe sınırlarında yer alan 15 mahallenin tamamında yasak ilan edilmiş oldu.

RADİKAL - Diyarbakır'ın 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde, yasak kapsamı genişletildi. İlçenin Sur içinde kalan son 4 mahallesinde de bugün saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar kaymakamlık tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçe Kaymakamlığı'ndan yasak kararı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, sağlık ve ibadethaneler ile eğitim ve öğretim hizmetlerine ulaşmada sorun yaşandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İlçemiz Sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeni ile ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir.

Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Suriçi'nde bulunan Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet Mahallelerinde 03.02.2016 Çarşamba günü gece saat 00.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir." 

Sur'da son İskender Paşa, Cami Kebir, Cabi Nebi ve Melikahmet Mahalleleri olmak üzere toplam son 4 mahallesinde de bu gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte ilçenin Sur içi kesiminde kalan toplam 15 mahallesinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş oldu.  
DHA

 


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