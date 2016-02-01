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Tabancayı başına dayayıp polisten kaçtı

Tabancayı başına dayayıp polisten kaçtı
Tabancayı başına dayayıp polisten kaçtı
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Antalya'da bir kadını otomobilde dövdüğü ihbarı üzerine Konyaaltı'nda durdurulan aracın sürücüsü Sinan A., tabancasını başına dayayıp polisi yaklaştırmadı. Sinan A., bir süre sonra gelen bir otomobile binerek kaçtı.

RADİKAL - Antalya’da bir araçta kadına şiddet uygulandığı ihbarı alan polis otomobilin peşine düştü. Polisler aracı, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi ara sokaklarında buldu. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmayı sürdürdü.

Sarısu Mahallesi ara sokaklarında otomobilden inen ve adının Sinan A. olduğu belirtilen kişi, belinden çıkardığı tabancayı başına dayadı. Polislerin ikna çabalarını dikkate almayan Sinan A., yol üzerinde bir süre yürüdükten sonra sevgilisi olduğunu söylediği Sevda G.’nin yanına getirilmesini istedi.

POLİS SEVGİLİYİ BULDU GETİRDİ

Polisin telefonla ulaştığı Sevda G., önce polis merkezine, ardından Sinan A.’nın bulunduğu yere geldi. Başına dayadığı tabancayla telefonla görüşen Sinan A., polislere "Ben terörist değilim hemşerim. Ben bayrak da atmadım, kimseyi de vurmadım. Gerek yok silah çekmeye. Benim derdim benimle, kimseyle değil" diyerek sevgilisi ile görüşmek istediğini söyledi.

YANINA YAKLAŞAN OTOMOBİLLE KAÇTI

Bir süre sonra sokakta yürümeye başlayan Sinan A., yanına yaklaşan otomobile binerek hızla uzaklaştı. Olay yerinden uzaklaşan otomobil, daha sonra Liman Mahallesi 13. Sokak üzerinde park halinde bulundu. İzini kaybettiren Sinan A.’nın dolandırıcılıktan kaydı olduğu ve arandığı belirlendi.


Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)


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