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TSK, 900'e yakın katır alacak

TSK, 900'e yakın katır alacak
TSK, 900'e yakın katır alacak
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Orduya 2016 yılında 900'e yakın katır alınacak.Taşımacılık yapacak katırlar için birim fiyat bin 730 lira olarak belirlendi.

Hükümet, Güneydoğu’da kırsal alanda ve dağlık bölgelerde süren operasyonlarda askeri birliklerin yardımcılarından olan katırların 2016 bütçesindeki yerini güçlendirdi. Orduya bu yıl 900’e yakın katır alımı yapılacak. Taşımacılık yapacak katırlar için birim fiyat bin 730 lira olarak belirlendi. Hürriyet'te yer alan habere göre Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri ile Cumhurbaşkanlığı’ndaki törenlerde kullanılan süvari bineği olarak alınacak beygirlerin fiyatı 3 bin 310 lira olacak. Yine törenlerde görev yapan topçu bineği beygirlerin fiyatı 2 bin 616 lira olarak belirlendi. Diğer bineklerin alım değeri 2 bin 509 lira olarak tespit edildi.

UCUZ VE ETKİLİ

Tasarının ayrıntılarında hayvanların özellikleri ayrıntılı olarak belirtildi. Süvari atlarının yüksekliğinin en az 145 santim, göğüs çevrelerinin en az 165 santim, katırların yüksekliğinin en az 136 santim olacağı kaydedildi.Mekkare yani taşıma işleri için alınacak beygirlerin birim fiyatı bin 836 lira, yine mekkare olarak alınacak katırların da birim fiyatı bin 730 lira olarak belirlendi.

Orduya alınacak kurtların birim fiyatı bin 260 lira, kangalların ise 619 lira olarak tespit edildi. TSK’ya alınacak hayvanların değerleri geçen yılın bütçesine göre yüzde 6.7 zamlandı. Törenlerde boy gösteren süvari atlarının tersine zorlu dağ şartlarında çalışan katırların fiyatlarının daha uygun olması dikkat çekti. Tasarının izleyen maddelerinde ise zırhlı araç, uçak ve helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin tutarların kullanımıyla ilgili hükümler yer aldı.

GÜÇLÜ, SESSİZ

Yük taşıma kapasitesi 200 kilonun üzerinde olan, yemek ve su ihtiyacı en az hayvanlar arasında gösterilen katırlar, özellikle terörle mücadele operasyonlarında askeri birliklere yardımcı oluyor.Katırlar, taşlık, kayalık zeminlerde istikrarlı yol alabilmelerinin yanı sıra, atların tersine silah ve bomba seslerinde şok tepkisi vermeyip sahibini üzerinden atmıyor veya kafileden kaçmıyor. Katırlar, atlar ve eşekler gibi kişnemediklerinden sessizlik gerektiren operasyonlarda da güvenlik birimlerince tercih ediliyor. Katırlar, savaşlar ve çatışma bölgelerinde yüz yıldan fazla süredir başka ülkelerin ordularınca da kullanılıyor.


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