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Üç işçinin can verdiği inşaat mühürlü olduğu halde kaçak yapılıyormuş 

Üç işçinin can verdiği inşaat mühürlü olduğu halde kaçak yapılıyormuş 
Üç işçinin can verdiği inşaat mühürlü olduğu halde kaçak yapılıyormuş 
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İstanbul Esenyurt'ta üç işçinin asansörle yere çakılarak öldüğü inşaatın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı müfettişler tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden ihlaller bulunduğu gerekçesiyle 2015 yılından itibaren mühürlendiği ortaya çıktı. İnşaatın en son 17 Mayıs 2015'te iş müfettişlerince incelendiği ve durdurma işleminin sürdürülmesi yönünde karar verildiği, buna rağmen inşaata kaçak şekilde devam edildiği anlaşıldı. İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı, denetim görevinin kaymakamlığa ait olduğunu savunuyor.
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - İstanbul Esenyurt’ta, dün yapımı sürmekte olan bir inşaatın asansörü, 24. kattan yere çakılmış ve asansörde bulunan işçilerden 17 yaşındaki Osman Yardımcı, 19 yaşındaki Yasin Bakır ve 21 yaşındaki Şükrü Yaşar feci şekilde can vermişti.

Bugün yapılan incelemede, bu inşaatın iş sağlığı ve güvenliği yönünden ihlaller saptandığı gerekçesiyle Ocak 2015’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş müfettişleri tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Müfettişler en son 17 Mayıs 2015’te inşaatı inceleyerek, saptanan  ihlaller giderilmediği için durdurma kararının sürdürülmesi yönünde rapor tuttu. Raporların bir örneği de, gereğinin yapılması için Esenyurt Kaymakamlığı’na gönderildi.

O tarihten beri kapatılmış görünen bu inşaatın yasadışı şekilde çalıştırıldığı anlaşıldı.

İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı Zeki Kömürcü, bu noktada teftiş görevinin kaymakamlığa ait olduğunu kaydetti.

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