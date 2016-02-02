Üç işçinin can verdiği inşaat mühürlü olduğu halde kaçak yapılıyormuş 

RADİKAL - İstanbul Esenyurt’ta, dün yapımı sürmekte olan bir inşaatın asansörü, 24. kattan yere çakılmış ve asansörde bulunan işçilerden 17 yaşındaki Osman Yardımcı, 19 yaşındaki Yasin Bakır ve 21 yaşındaki Şükrü Yaşar feci şekilde can vermişti.

Bugün yapılan incelemede, bu inşaatın iş sağlığı ve güvenliği yönünden ihlaller saptandığı gerekçesiyle Ocak 2015’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş müfettişleri tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.



Müfettişler en son 17 Mayıs 2015’te inşaatı inceleyerek, saptanan ihlaller giderilmediği için durdurma kararının sürdürülmesi yönünde rapor tuttu. Raporların bir örneği de, gereğinin yapılması için Esenyurt Kaymakamlığı’na gönderildi.



O tarihten beri kapatılmış görünen bu inşaatın yasadışı şekilde çalıştırıldığı anlaşıldı.



İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı Zeki Kömürcü, bu noktada teftiş görevinin kaymakamlığa ait olduğunu kaydetti.

