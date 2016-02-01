Eski milletvekili Karakaya Uşak'ta toprağa verildi

UŞAK (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 20. Dönem Milletvekili Hasan Karakaya (70) Uşak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Karakaya için Yücetepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karakaya'nın ailesi burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Uşak Valisi Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, Alim Tunç, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yakınları katıldı.
Karakaya'nın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Evli ve 2 çocuk babası Hasan Karakaya, Doğru Yol Partisi'nden 20. Dönem Uşak Milletvekilli seçilmişti.