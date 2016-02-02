Uşak'ta Bayırbucak Türkmenleri için yardım çadırı kuruldu

UŞAK (AA) - Uşak'ta daha önce üç tır gıda ve giyim eşyası gönderilen Bayırbucak Türkmenleri için, 10 gün açık kalacak yardım toplama çadırı kuruldu.



Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, yaptığı açıklamada, Bayırbucak Türkmenleri için ikinci defa yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım çadırının 10 gün açık kalacağını ve öncelikli ihtiyaç malzemeleri olarak kuru gıda, elbise ile battaniye topladıklarını belirten Uludağ, "Suriye'de yaşanan olaylar neticesinde en büyük sıkıntılardan birisini de Bayırbucak Türkmenleri yaşadı. Kendi yurtlarında kahramanca savaşan Türkmenler birçok tehdit ile savaşıyor. Kendileri hem Müslüman hem de bizim soydaşlarımızdır. Bize düşen görev zor zamanlarında kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Burada Belediyemiz öncülüğünde bu yardım çadırını oluşturduk. İnşallah halkımız duyarlılık gösterir ve kardeşlerimize yardımcı olur. Yardım toplamaca çadırı 10 gün boyunca açık kalacak." dedi.

Uludağ, yardıma muhtaç insanlar için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suriye iç savaşın pençesinde her gün yeni kötü bir haberin geldiği ülke haline geldi. Mazlum olan Suriye halkı maalesef savaşın faturasını en kötü şekilde ödüyor. Bunun yanında her zaman bağlarımızın güçlü olduğu Bayırbucak Türkmenleri de fedakar ve kahramanca mücadele veriyor. Kendi yaşam alanlarını bekası için mücadele eden Türkmen kardeşlerimiz için bizler de kaygı duyuyoruz. Onların selameti adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz yardımın ardından ikicisini de bu düşünceyle başladık. Hemşehrilerimiz ne kadar duyarlı olduklarını geçtiğimiz yardımda gösterdiler. Yediden yetişe herkes yardım için koşarak Türkmen soydaşlarımızı unutmadı. Evlerindeki harçlıkları bile bize getiren çocuklarımız oldu. Aynı duyarlılığın şimdide devam edeceğine inancımız tamdır. Vatandaşlarımız battaniye kuru gıda ve nakdi yardımda bulunabilirler."