Uşak'ta "huzur" operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen huzur operasyonlarında, çeşitli suçlardan arandığı, kanuna aykırı silah ya da uyuşturucu taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 64 kişiden 32'si tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü, umuma açık yerlerde asayişin sağlanması amacıyla, farklı şubelerde görev yapan polisler tarafından 2 hafta içerisinde "Huzur 64" adıyla denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan 64 kişi adliyeye sevk edildi, 32'i tutuklandı.
Aramalarda 4 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, 10 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı gaz tabancası, 7 bıçak ele geçirildi.
Ayrıca bin 430 araç denetimden geçirildi, kurallara uymadığı belirlenen 31 sürücüye trafik cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.