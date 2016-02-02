Uşak'ya mesleki eğitim tanıtım toplantısı

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi meslek yüksekokulları koordinatörlüğünce mesleki eğitim tanıtım toplantısı yapıldı.

Uşak Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre üniversitenin toplantı salonundaki programda konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, meslek yüksekokulu öğrencilerinin iki yıllık eğitimlerinin son döneminde, sanayi ve ticaret kuruluşlarında haftada 3 ila 5 gün uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin 2 yılda eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına atıldıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz 4. yarıyılda programlarda takip ettikleri teorik bilgilerin uygulamalarını uygun işletmelerde yapmaktadırlar. Bu uygulama, üniversitemiz, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi ve İŞKUR işbirliği ile öğrencilerimizin sanayi kuruluşlarında ve işletmelerde deneyim kazanmalarına ve daha rahat iş bulmalarına da imkan sağlamaktadır. Uşak Üniversitesi olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elamanları yetiştirecek planlamalar yapıyoruz."