DAKA, teknik destek programını ilan etti

VAN (AA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2016 yılı Teknik Destek Programını ilan etti.DAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yerel aktörlerin, bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle, hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntıyla karşılaşılan çalışmalarına destek sağlama amaçlı programda, başarılı projelere azami 15 bin lira uzmanlık desteği verileceği belirtildi.Destek programıyla, öncelikli olarak yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine hizmet verileceği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:"Program diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına hizmet etmeyi amaçlıyor. Bu desteğe sadece yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, iş geliştirme merkezleri, birlik ve kooperatifler ile bu kurum, kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilir. Programla ilgili detaylı bilgiye DAKA internet sitesinden ulaşılabilir."