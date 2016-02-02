Doğu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van'da 95 mahalle, 78 mezra, Bitlis'te 65 köy, Hakkari'de 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde 95 mahalle ve 78 mezra olmak üzere 173 yerleşim birimiyle ulaşımın sağlanamadığı, ekiplerin koordineli olarak yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesinin tahmin edildiği, akşam ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğine de yer verilen açıklamada, buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Van-Çatak ayırımı Bahçesaray Karayolu'nun, tipi ve çığ nedeniyle halen ulaşıma kapalı olduğunu, yolun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışma sürdürdüğünü ifade etti.

- Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 65 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kapalı olan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağı ifade edilen açıklamada, 10 ekip ve 43 araçla karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

- Hakkari

Hakkari'de 6 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Yüksekova ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ve sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü ilçede, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yetkililer, vatandaş ve sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.