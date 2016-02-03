Doğu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van'da 43 mahalle, 56 mezra, Muş'ta 87 köy, Bitlis'te 44 köy, Hakkari'de 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde 43 mahalle ve 56 mezra olmak üzere 99 yerleşim birimiyle ulaşımın sağlanamadığı, ekiplerin koordineli olarak yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği, akşam ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği vurgulandı.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, buzlanma, don, sis beklendiği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Van-Çatak ayırımı Bahçesaray karayolunun tipi ve çığ nedeniyle halen ulaşıma kapalı olduğunu, yolun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışma sürdürdüğünü ifade etti.

Çaldıran'da hava sıcaklığı dün sıfırın altında 41,2 dereceye kadar düştü.

Aşırı soğuk hava nedeniyle sobalarını yakmalarına rağmen yine de ısınamadıklarını belirten mahalle sakinleri, hayvanlarına yem verirken dahi büyük güçlük yaşadıklarını ifade etti.

Muş'ta etkili olan tipi nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, köy yollarını açma çalışmaları sürdürüyor.

Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle 2 mezra yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyünde, tek katlı evler ve ahırlar kar örtüsü altında kalırken, köylüler, ev ve ahırlarının önünü açmak için büyük çaba sarf etti. Çetin kış şartları nedeniyle büyük zorluk yaşayan köylüler, yardımlaşarak evlerin damında biriken karı temizledi.

Vatandaşlardan Erdi Kayhan, yaptığı açıklamada, ev ve hayvan barınaklarının kar altında kaldığını belirtti.

Köylerine ilk defa bu kadar kar yağdığını gördüğünü vurgulayan Kayhan, "Bu sene resmen kardan kaybolduk. Evlerimiz ve ahırlarımız kar altında kaldı. Ev ve ahırların çökmemesi için damları sürekli temizliyoruz. Kar fazla olduğu için köylülerle yardımlaşarak karı temizliyoruz" diye konuştu.

Bitlis'te de kar yağışı ve tipi nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.