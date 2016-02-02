VAN (AA) - Türk Kızılayı Erciş Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu Kongresi yapıldı.
Erciş Doğu Sürücü Kursu'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Kızılay Erciş Şube Başkanlığına aday olan Tarkan Elbir ile Aydın Bayraktar, birer konuşma yaptı.
Faaliyet raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde, oyların çoğunluğunu alan Aydın Bayraktar, yeniden Kızılay Erciş Şube Başkanlığına seçildi.
Kızılay Erciş Şube Başkanlığına Bayraktar seçildi
02/02/2016 18:35
VAN (AA) - Türk Kızılayı Erciş Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu Kongresi yapıldı.