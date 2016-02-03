Mehmetçik çığ timleri vatandaş için teyakkuzda

VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN / YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'de ağır geçen kış koşulları nedeniyle sıkça meydana gelen çığ olaylarına müdahale için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde arama kurtarma faaliyeti yürütecek "çığ timleri" oluşturuldu.

Kışın en çetin geçtiği illerden olan Hakkari'de, dağlık ve engebeli arazilere metrelerce yağan kar, çığ olayını da beraberinde getiriyor.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nın kahraman komandoları da bu zor zamanlarda vatandaşların imdadına yetişmek için uygun eğitim ve ekipmanla donatıldı.

Çığ yaşanması halinde kar altında mahsur kalanların kurtarılması için yoğun eğitim alan çığ timleri, arazi ve hava şartlarına uygun kıyafetler giyip, ileri düzey teknoloji ve dedektör köpekleri kullanarak çığ altında kalanlara ulaşıyor.

Eğitimlerini aksatmadan sürdüren çığ timleri, son tatbikatlarında, senaryo gereği Otluca köyüne avlanmak için araziye çıkan ve meydana gelen çığda kar altında kalan 2 kişiyi profesyonelce kurtardı.

Koşullara uygun hazırlanan timler, olay yerine vardıkları ilk anda "işaretleme timi" arama yapılacak bölgeyi işaretleyerek çembere alıyor. Kokuya duyarlı dedektör köpeklerden oluşan "arama kurtarma köpek timi" ve arama cihazıyla alanı tarayan arama timi (sonda timi), ellerinde sonda denilen 3 metrelik uzun şişlerle kar altında kalan kişi yada malzemeleri tespit etmeye çalışıyor.

Kurtarma timi tarafından kar altından çıkarılan kişiler, tahliye timi sayesinde bilinçli şekilde boyunluk takılarak sedyelere alınıp, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara taşınıyor.

Burada da ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından kentteki en yakın hastaneye götürülüyor.

Çığ Arama Kurtarma Takım Komutanı Piyade Üsteğmen Emre Canik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ aramasında kar altında mahsur kalan kişileri ve malzemeyi kurtarmak için 5 tim olarak teşkilatlandıklarını belirtti.

Canik, "Arama, işaretleme, arama kurtarma köpek, kurtarma ve tahliye olmak üzere 5 timde tertiplendik. Aramalarımız 3 ayrı yöntemle yapılmakta. Birincisi arama cihazı, ikincisi arama kurtarma köpek timi, üçüncüsü de sonda yöntemi yani arama timiyle yapılmakta. Amacımız kar altında mahsur kalan kişileri en kısa zamanda kurtarmak" diye konuştu.