Van Büyükşehir Belediyespor kulübü yönetimi basınla buluştu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor kulübü yöneticileri, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Öner Yiğit, takımın belediye bünyesinde çıkarılması için, Van'ın dinamiklerine gittiklerini ancak kimsenin takımı almak istemediğini söyledi.

Son kongrede, kentin bütün dinamikleriyle bir yönetim oluşturmak istediklerini ifade eden Yiğit, "Bunun için bir komisyon kurularak kentin dinamiklerine gidildi. Takıma belediye eliyle değil, işadamları ve spordan anlayan kesimlerden bir yönetim oluşturmak istedik. Maalesef bir sonuç elde edemedik. Takım yine Van Büyükşehir Belediyesi eliyle yürüyecek" diye konuştu.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun depremde hasar gördüğünü anımsatan Yiğit, kentte yeni bir stadyum yapılması için herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik Direktör Zeki Yılmaz ise önümüzdeki hafta oynanacak maçla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Çatalcaspor karşısında üstün oynayan taraf olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Ama maç beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta Çine Madranspor deplasmanına gidiyoruz. Bu karşılaşmadan puanla dönmeyi amaçladık. Bunun için gövdemizi taşın altına koyduk. Bugün hazırlıklara başlıyoruz" dedi.