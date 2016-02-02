Van'da "Dijital Ortamdan Uzak Akıl ve Zeka Oyunları" eğitimi

VAN (AA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Dijital Ortamdan Uzak Akıl ve Zeka Oyunları" eğitim programı tamamlandı.
Van Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Derneğince (EÇEVDER) hazırlanarak DAKA sunulan projenin eğitim aşaması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, Van Sürekli Eğitim Merkezi'nde (VASEM) gerçekleştirildi.
Katılımcılara verilen eğitimde, öğrencilerin dijital kültürden bağımsız oyunlar oynayabileceği yönünde alternatifler sunularak, bütünü görebilme, muhakeme gücü, dikkat odaklama, fikir üretebilme ve proje ortaya koyabilme becerilerini eğlenerek geliştirmelerini amaçlayan eğitimler de verildi.