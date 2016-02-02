Van'da elektrik kesintisi uygulanacak

VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi.VEDAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şirketin bazı hatlar üzerinde yapılacak bakın onarım çalışmaları nedeniyle programlı elektrik kesintisi uygulayacağı belirtildi.Kesintinin 3 Şubat'ta 09.30 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edilen açıklamada, "Bakım ve onarım çalışmasından dolayı Erçek ve Alabayır köyleri ile Şemsibey ve Kalecik mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır" denildi.