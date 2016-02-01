Basketbol: Erkekler 2. Lig

YALOVA (AA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda 13. hafta maçında Boluspor'a 58-54 yenilen Yalova Group Belediyespor'da başantrenör Dağhan Oğuz, karşılaşmayla ilgili olarak, "Bolu maçından gereken dersleri çıkarmamız lazım" dedi.
Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken maçı kaybettiklerini söyledi.
Dağhan Oğuz, "Defalarca kazanma şansı yakalamamıza rağmen elimizin tersiyle bu şansı ittik. Takım kaptanımız Serdar Hot'un sakatlığı sebebiyle bu maçta görev almaması da hücumumuzu etkiledi. Bolu maçından gereken dersleri çıkarmamız lazım" diye konuştu.