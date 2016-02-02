Yalova Belediye Başkanı Salman:

YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yalova, 2016 yılının sonuna kadar Türkiye'de en az trafik sorunu olan il olur" dedi.



Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'nın öncelikli sorununun ulaşım olduğunu belirtti.

Kentteki trafik sorununu çözeceklerine değinen Salman, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz elbette ki burada ki trafik sorununu çözmek. Ülkemizde insanlarımıza yaptırılması en zor olan şey ezber bozdurmaktır. Ne yaparsanız yapın Yalova'da bazı kesimler çıkar, o konuya alternatif sunmadan 'hayır' der. Bu mantaliteyi artık kırmamız lazım. Ulaşımla ilgili projelerimiz var. Profesyonel danışmanlık alarak projeler yapıyoruz. Yalova Üniversitesi ile protokolümüz var. Yapılan düzenlemeler de ayet değil. Bir sıkıntı yaşandığını fark edersek hemen uygulamayı geri çekeriz. Şu anda Yalova'da taşların yerine oturduğunu söylemek elbette ki zor. Yalova'nın trafiği köprülü kavşak düzenlemesi tamamlanır, köprü ve otoban projesi devreye girer, ondan sonra gün yüzüne çıkar. Kalıcı adımlar atarak Yalova'nın trafiğini şekillendireceğiz. Yalova, 2016 yılının sonuna kadar Türkiye'de en az trafik sorunu olan il olur."