Mutfakta her zaman gerekli: Ev yapımı tavuk suyu

Evde yemek yapmak her zaman keyifli bir iş. Hele bazı temel malzemeler de varsa, çok hızlı bir şekilde leziz menüler oluşturmak mümkün. Ben, mutlaka buzlukta her zaman tavuk suyu bulundurmaya çalışıyorum örneğin. Çünkü iyi bir tavuk suyu ile çorba, pilav, risotto, hatta et yemekleri bile bir üst seviyeye geçebiliyor.

Tavuk suyu, ama özellikle evde yapılanı, aynı zamanda tam bir şifa kaynağı. Çocukluğumuzdan beri biliriz, hastalanana tavuk suyuna çorba içirilir bizim memlekette. Boşuna değil. Ayrıca tavuk suyu, içerdiği kolajen ile de müthiş bir protein kaynağı aynı zamanda. Ancak bunun için, mutlaka kemikli bir tavuk eti kullanılması gerekiyor.

Bu tür et sularının çok çeşidi mevcut, özellikle yurt dışında onlarca farklı tarif mevcut. Bazısı beyaz et suyu olsun diyerek sadece renksiz malzemelere ağırlık veriyor. Bazısı daha kuvvetli bir lezzet için ilikli kemikleri 45 dakika fırınlayıp öyle suyunu çıkarıyor. Benim bugün anlatacağım tarif, açıkçası lezzet odaklı, çok iyi sonuç aldığım bir tarif haline geldi.

Özellikle yapay tat vericileri ve içinde ne olduğunu bilmediğiniz konserve et ve tavuk sularını kullanmak yerine, ocağa girene kadar sadece 5 dakika uğraşarak bu nefis tarifi siz de yapabilirsiniz. Haydi malzemeleri sayarak başlayalım:

-2 tavuk budu (derisi üzerinde)

-1 büyük boy kuru soğan

-1 baş sarımsak

-2 kereviz sapı

-1 büyük boy havuç

-Bir iki tutam deniz tuzu

-2 adet defne yaprağı

-20 adet tane karabiber

-3 litre içme suyu

Malzemeleri kabaca doğrayıp, tavukları da olduğu gibi tencereye atıyorum. Ocağı harlı ateşte açıp, su kaynayınca orta ateşe alıyorum. Çok fazla fokurdamayan bir şekilde en az 1 saat, eğer vakit varsa 2 saat kadar kaynatıyorum. Tavuk suyunun daha berrak olması için, ince bir kevgir veya süzgeç ile, ilk kaynama sürecinde üzerinde oluşan köpükleri de alıyorum.

Tavuk suyunun tuzunu fazla koymamak daha doğru, yemeğinizi hazırlarken de tuz ekleyeceğinizi düşünmekte fayda var.

Yeterince kaynayan ve lezzetini alan tavuk suyunu süzerek, cam kâselere alarak dondurabilirsiniz. Eğer isterseniz, buz kalıplarında dondurup sonra poşetlerde buzlukta saklayabilirsiniz. Bu şekilde küçük porsiyonlar halinde çok kolay kullanabilirsiniz. Ben genellikle bir çok yemekte 750 ml gibi miktarlarda kullandığım için, cam yoğurt kâselerini bu amaçla saklıyorum. Acil ihtiyaç olursa çözdürmek için fırını 50-60 dereceye ısıtıp orada bir saatte kullanıma hazır olmasını sağlayabiliyorum.

Bu güzel tavuk suyu tarifini aşağıda da izleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Video linki: