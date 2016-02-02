Hükümet PKK operasyonunu sürdürmeye kararlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre, Güneydoğu’daki vatandaşlarımız, “Aman bu işi bırakmayın. Bu işe kararlı bir şekilde devam edin” diyor.

“Hava eskiye kıyasla çok çok farklı” diye “bölgeye giden arkadaşlarından” aktarıyor Cumhurbaşkanı, Şili’deki temaslarına başlamadan önce kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken

Ekliyor: “Elbette sıkıntı da yaşanıyor, şehit de veriliyor. Canımız dağlanıyor, yüreklerimiz parçalanıyor. Ama bu sıkıntıların arkasından bölgeye huzur gelecek. Terör örgütüne tüm bunların bedelini ağır ödetiyoruz. Ödemeye de devam edecekler.”

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Bu sözleri Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Pazar günü Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından sarf ettiği “Gelişmeler PKK’ya karşı operasyona başlamakta ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi” sözleri ve “İlk defa asker, polis, istihbarat birlikte hareket ediyor” sözleriyle birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Davutoğlu’nun Sadece Sur’da 11 ton mühimmat ele geçti. Yabancı keskin nişancılar var” sözlerinin ardından da Erdoğan’ın “Ele geçen silahların tamamı Rus yapımı” sözleri geldi.

Bu sözlerin, özellikle de bir başka Rus jetinin hafta sonu yaptığı sınır ihlaline NATO’nun Türkiye’yle aynı anda tepki vermesinin ardından sarf edildiğine dikkat çekmek gerekiyor; gelişmelerin Suriye iç savaşı boyutu vurgulanıyor.

Hem IŞİD’e karşı mücadeleye artık tamamen NATO saflarında katılım, diğer yandan Rusya ile artık ikili değil NATO boyutunda yaşanan gerilim, Ankara’nın PKK’ya karşı dış konumunu güçlendirmiş görünüyor.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un dünkü Bakanlar Kurulu'nun ardından “Terörü bitireceğiz, parantezi kapatacağız, sonra hızla hasarın telafisine, restorasyona başlayacağız” sözlerini de toplama katmakta fayda var.

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Bütün bu sözlerden ne mi anlıyoruz?

Hükümet, PKK’ya karşı operasyonlarını PKK’nın silahlı kalkışma boyutundaki “özyönetim” kampanyasını bastırana dek sürdürecektir.

Gerek ABD, gerekse AB’den PKK’nın “terör eylemlerine karşı meşru savunma” desteği almışken AK Parti hükümetinin operasyonları yarıda bırakmak gibi bir niyeti görünmüyor.

Bu açıklamaların “PKK eylemlerine son versin” vurgusunu görmeyip, artık herkesin dilindeki “Yeniden diyalog başlasın” cümlesini sanki öncesinde koşul konmamış gibi öne çıkarmak ciddi bir siyasi miyopluğa işaret ediyor.

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Dün konuştuğum ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, operasyonlara son verilmesinin neden “söz konusu olmadığını” üç madde halinde özetledi, aktarıyorum:

1- “Operasyonlar geri dönülmez noktaya geldi. Aldıkları ağır hasara rağmen PKK bu geri çekilmenin propagandasını sanki kendi zaferi olarak duyuracaktır. Verilen bu kadar şehitten sonra, öldürülen, yerinden edilen sivil vatandaşlardan sonra biz de bunu vatandaşa izah etmekte zorlanırız.”

2- “Operasyonları şimdi kesersek bölgedeki halk üzerinde PKK’nın terör eylemlerine dayanan bu son hamlesini bastırabileceğimize dair inandırıcılığımız kalmaz. Aynı şekilde PKK üzerinde caydırıcılığımız büyük zarar görür.”

3- “Ayrıca PKK’ya da başka herkese de Kürt meselesine silahlı yoldan çözüm olmayacağını anlatmamız, çözüm yolunun demokratik zeminden geçtiğini göstermemiz için bu terör hamlesini bastırmak gerekiyor. PKK eylemleri susturulduktan sonra yeni bir istişare mekanizmasını başlatma hazırlığımız da var.”

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Özetle, PKK geri adım atmadıkça, eylemlerini durdurmadıkça, hem iç, hem dış dengeleri yanında gören hükümet geri adım atacağa benzemiyor.

Kürt meselesine demokrasi içinde bir çözüm yolu bulunması için yeni bir sürecin başlaması şu anda değil, ama PKK eylemlerinin bir şekilde son bulmasından sonraya kalmış görünüyor.

Ankara’da PKK ile mücadele konusundaki mevcut değerlendirme bu yönde.