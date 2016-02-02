Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün vefat eden AK Parti Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak'ın babası, Ali Dıvrak'ın cenaze törenine katıldı.
Dıvrak (93) için Garajlar Yeni Camisi'nde düzenlenen törende, ailesi, yakınları, Bakan Bozdağ, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer ile kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.
Ali Dıvrak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında defnedildi.
Bakan Bozdağ, törenin ardından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek'in cenaze törenine katılmak üzere, Aydıncık ilçesine gitti.