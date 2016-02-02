Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın Yozgat'taki ailesine taziye ziyaretin bulundu.
Bozdağ, aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek'in Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra Şehit Nusrat Atmaca'nın Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Cumafakılı köyündeki baba evini ziyaret etti.
Bozdağ'ı, şehidin babası Osman Atmaca, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Acılı aileye taziyelerini ileten Bozdağ, bir süre Osman Atmaca ile sohbet etti.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesini ardından Bakan Bozdağ, taziye evinden ayrıldı.