Kırşehir'deki deprem

YOZGAT (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde geçen ay meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasar gören bir bina, taşıyıcı kolonun hasar görmesi nedeniyle tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, depremde hasar gören Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Doğan Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlardan biri gürültüyle patladı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine 5 katlı 20 daireli binada uzmanlarca yapılan incelemede, taşıyıcı kolonlardan birinin hasar gördüğü belirlendi. Bunun üzerine bina tahliye edilerek mühürlendi.

Apartman sakini Çağlar Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası AFAD ekiplerinin binada inceleme yaptığını ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini söyledi.

Binada oturmaya devam ettikleri sırada büyük bir gürültüyle kolonlardan birinin patladığını ifade eden Demirer, "Yine deprem oluyor diye aşağıya indiğimizde binamızın kolonun patladığını gördük. Bunun üzerine yetkili kişilere duyurduk, gelip incelediler. İnceleme sonunda kapımıza mühür vuruldu. Eşyalarımızı alamadık ve mağdur olduk. Yapacak bir şey bulamadık. Yetkililer inşallah sesimizi duyarlar" diye konuştu.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 10 Ocak'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, kent merkeziyle çevre illerde de hissedilmişti.