Şehitlerimizi uğurluyoruz

YOZGAT (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Cumafakılı köyünde toprağa verildi.

Atmaca'nın cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya, oradan da helikopterle Sorgun'a getirildi.

Şehit Atmaca için Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, ailesi, yakınları, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Ertuğrul Soysal, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Osman Atmaca, Kaymakam Ali Arslantaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci'nin desteğiyle tören alanına geldi.

Atmaca'nın annesi Fadime ve eşi Rumeysa ile yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Fadime Atmaca, yakınlarının desteğiyle tabutun yanından uzaklaştırıldı.

Törende, şehit Astsubay Atmaca'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, İlçe Müftüsü Hasan Görer de cenaze namazını kıldırdı.

Şehit Astsubay Atmaca'nın cenazesi, törenin ardından dualar eşliğinde Aşağı Cumafakılı köyünde defnedildi.