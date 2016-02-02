Sur'daki terör saldırısı

YOZGAT (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlarda şehit olan jandarma uzman çavuş Bekir Şimşek, memleketi Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır'daki törenin ardından uçakla Ankara'ya gönderilen 25 yaşındaki şehit Şimşek'in cenazesi askeri helikopterle Aydıncık ilçesine getirildi.
Helikopterin ineceği ilçe stadına giden binlerce vatandaş, şehit cenazesini burada karşıladı. Vatandaşlar şehit Şimşek'in cenazesini taşıyan araçla şehidin babaevine kadar yürüdü.
Burada şehidin annesi Satı Şimşek, kardeşleri ve akrabaları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin kız kardeşi Şerife Şimşek ağabeyinin fotoğrafına sarılarak, "Biz seni böyle mi karşılayacaktık kardeşim" diye ağıtlar yaktı.
Dualar edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı camiye götürüldü.
Aydıncık Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Aydıncık Kaymakamı Sinan Başak, Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve 5 bine yakın vatandaş katıldı.
Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.