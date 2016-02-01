Alaplı Belediye Başkanı Tekin:

ZONGULDAK (AA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı'nın şehir nüfusundaki belirgin artışın ilçenin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Alaplı'nın şehir nüfusunun 19 bin 736'dan 20 bin 350'e yükselerek 614 kişi arttığını ifade etti.

Nüfus artışı ilçenin geleceği açısında umut verici olduğunu belirten Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizde yaşamı kolaylaştırmaya, sosyal alanları zenginleştirmeye, insanlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir kente dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızın rakamlara da yansıdığını görüyoruz. Bu, ilçemizin geleceği açısından umut veren sevindirici bir gelişmedir. Rakamlar, ilçemizin şehir nüfusunun göç vermediğini, aksine göç aldığını gösteriyor."

"Göreve başlarken bizim temel hedefimiz, insanlarımızın yaşadıkları yöreye aidiyet duygularını geliştirici, burada yaşamaktan keyif alacağı çalışmalar yapmaktı" diyen Tekin, "Rakamlar, yaptığımız çalışmaların bir semeresi olarak da değerlendirilebilir. Bu çalışmalarla kent nüfusumuzun daha da artacağını, ilçemizin bölgemizin cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Yapılacak yatırımlarla ilçemiz nüfusunun köyleriyle birlikte artması hepimizin ortak hedefi olmalıdır" dedi.