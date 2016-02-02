Alaplı Belediyesi Meclisi toplandı

ZONGULDAK (AA) - Alaplı Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, burada yaptığı konuşmada, 2016-2017 yılında yapacakları yatırımlar için arsa satışı kararı aldıklarını söyledi.

"Arsalar peşkeş çekilecek" dedikoduları çıkarıldığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Alaplı Belediye Başkanının ve burada bulunan 11 meclis üyesinin hiç kimsenin arazisini peşkeş çekmek gibi düşüncesi olmaz. Alaplı Belediyesini hiç bir müteahhit ve zengin satın alamaz. Alaplı'da daha güzel hizmetler yapabilmek için böyle bir satış kararı aldık. Alaplı'nın önünü açmak için bunları yapmak zorundayız. Alaplı'da tarihinde ilk defa bir yer satılmıyor. Alaplı'da defalarca yerler satıldı. Alaplı'nın en güzel yerleri satıldı ve güzel hizmetler yapıldı. Hiç bir belediye başkanı satılan arsaların parasını carcur etmedi. Bizde Alaplı'ya daha güzel hizmet etmek için böyle bir karar aldık. Bize hiç kimse bir yere peşkeş çektiremez. Müfettişler gelsin tüm incelemelerini yapabilir. Bizim bir tane inşaatımızda kaçak yoktur. İnşaatlarımızda sorun yoktur. Bu açıktır herkes gelip inceleyebilir."

Daha sonra gündemdeki maddeler görüşüldü.







