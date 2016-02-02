Cehennemağzı mağaralarına turist ilgisi

ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Cehennemağzı mağaraları yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Mitolojide, "insanın doğaya karşı yenilmez, dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen" Herkül'ün, efsanevi altın postunu aramak üzere yola çıkan gemicilerle geldiği Ereğli'de, Argolis Kralı Eurystheus'un kendisine verdiği 12 görevden sonuncusunu yerine getirmede faydalandığı 3 mağaradan oluşan Cehennemağzı mağaralarını 2014 yılında 37 bin 746, geçen yıl ise 20 bin 279'u ücretli, 9 bin 841'i ücretsiz, bin 154'ü müze kartlı olmak üzere toplamda 31 bin 274 kişi ziyaret ederken bu ziyaretlerden toplam 101 bin 395 lira gelir elde edildi.

Herkül'ün, Ölüler Ülkesi'nin bekçisi üç başlı ve yılan kuyruklu köpek Kerberos'u, Olimpos tanrıları Hemes ve Athena'nın yardımıyla yer altındaki Ölüler Ülkesi'ne indiği mağaraları, 2010-2015 yıllarında 230 bin 47 kişi ziyaret etti.

Herkül'ün, Kerberos'u yeryüzüne çıkarmasının ardından, Kral Eurystheus'un korkması üzerine Ölüler Ülkesi'ne geri götürdüğüne inanılan mağaralar, Roma döneminde gizli ibadet yeri olarak kullanılması dolayısıyla inanç turizmine de hizmet ediyor.

Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın pek çok ülkesinden turistin mitolojik öyküsü merak uyandıran Cehennemağzı mağaralarını ziyaret ettiğini söyledi.

Mağaralarda konser ve düğünler de gerçekleştirildiğini anlatan Mercan, şunları söyledi:

"2015 yılı sonu itibarıyla Cehennemağzı mağaralarını 31 bin 274 kişi ziyaret etmiştir. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerden toplamda 101 bin 395 lira gelir elde edilmiştir. Cehennemağzı mağaraları mitolojik özellikleri gerekçesiyle ilgi görmektedir. Bilindiği gibi Herkül, bilinen mitolojik bir kahramandır. "

Mercan, 1469 arkeolojik, 4959 sikke, 693 etnografik, 1009 mühür ve mühür baskısı olmak üzere, toplam 8 bin 130 adet tarihi eserin bulunduğu Ereğli Müze Müdürlüğünü de 2015 yılında 19 bin 760 kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Müzede Tunç Çağı, Roma, Osmanlı, Bizans, Beylikler dönemlerine ait eserlerin de bulunduğunu ifade eden Mercan, "Çok önemli tarihi eserlerin bulunduğu müzemiz ücretsiz gezilmektedir. Müzemizde bulunan 250-300 yıllık mezar taşlarındaki yazıların tercümelerini yaptırdık. Yeni bir düzenleme ile de eserin yanına koyduk."



