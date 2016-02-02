CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve teşkilat üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Tosun ve beraberindeki heyet, Zonguldak Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığına Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu dilekçesini verdi.

Zeki Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 16 Ocak'ta partisinin 35. Olağan Genel Kurulu'nda, "Diktatör bozuntusu" ve 19 Ocak'ta ise TBMM'de grup toplantısında, "Aslında kızdığı nokta kendisine diktatör dediğim için değil, diktatör bozuntusu dediğim için kızıyor. Çünkü diktatör bile olamıyor" sözlerini anımsattı. Tosun, Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı bireysel olarak suç duyurusunda bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Diktatör bozuntusu bile olamazsın" sözünün yanlış olduğunu vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Çünkü ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı, 'diktatör bozuntusu' veya 'diktatör' değildir. Diktatör bozuntusu arıyorlarsa kendi partilerinde arasınlar. Biz kendilerinin yaptığı bu siyaseti doğru ve etikte bulmuyoruz. Yaptıkları işler yanlıştır. Biz bugün yönetim kurulu arkadaşlarımızla daha sonra ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla beraber Türkiye çapında olduğu gibi bu suç duyurusunu yapıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu hareketler, CHP'ye ve kendi ekibine hiç yakışmıyor. Bunların biz özellikle bir daha tekrarlamamasını istiyoruz. Bundan sonra böyle hareketle bulundukları taktirde, biz her zaman Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasında gereken açıklamaları yapacağız."