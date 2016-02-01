Ereğli Belediye Başkanı Uysal'dan ziyaret

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ulaştırma, Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlüğü şantiyelerini ziyaret etti.

Uysal, 2015 yılında ilçe genelinde alt ve üst yapı olmak üzere önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Amaçlarının modern bir kent yolunda çalışmak olduğunu anlatan Uysal, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri başta olmak üzere belirlediğimiz eksiklikleri ortadan kaldırıyoruz. Geçtiğimiz yıl ekiplerimiz ilçemizin her mahallesinde önemli hizmetler ortaya koydu. 2016 Yılında da bu hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Uysal, Ulaştırma, Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerinden sürdürülen çalışmaların son durumuna ilişkin ise bilgiler aldı.