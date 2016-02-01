Ereğli Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz çizgi film

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklara ücretsiz çizgi film gösterimi gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonunda, "Hızlı ve Tüylü Alvin" adlı çizgi filmi yaklaşık 500 çocuk izledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamasında, "22 Ocak tarihinde 2 seans olarak, 'Çılgın Dostlar' isimli çizgi filmi beğeni ile izlenmişti. Gelen talep doğrultusunda ikinci kez ücretsiz çizgi filmi öğrencilerimize karne hediyesi olarak vermek istedik" dedi.

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Uysal şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bizler ve aileleri çocuklarımızı çok seviyor ve ülkemize hayırlı birer evlat olabilmeleri için mücadele ediyoruz. İlçemizde eğitimde yaşanan sorunların çözümü başta olmak üzere öğrencilerimize yönelik desteklerimiz devam edecektir. Bizlerin tek bir isteği vardır o da çocuklarımızın başarılı olabilmelerine imkan oluşturmaktır"

Bir süre çocuklarla çizgi film izleyen Başkan Uysal daha sonra salon dışarısında bekleyen aileler ile sohbet etti.