Ereğli Kaymakamı Madenoğlu'ndan ziyaret

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem'i ziyaret etti.

İlçede sivil toplum kuruluşları ile istişare içerisinde olduklarını belirten Madenoğlu, Erdem ve ekibine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Erdem de, Batı Karadeniz Bölgesindeki denizcilik sektörü ile ilgili gelişmeleri Kaymakam Madenoğlu ile istişare ettiklerini belirterek, "Bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Ekonomimizin, bölgemizin iyi noktalara ulaşması için mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ziyarette oda tarafından yürütülen çalışmalar ilişkin de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.