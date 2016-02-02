Ereğli'de Altyapı Çalışmaları

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarına havaların düzelmesi ile birlikte ağırlık verdiklerini bildirdi.
Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamasında Fen İşleri Müdürlüğü'nün 31 mahallede alt ve üstyapı çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.
2015 Yılında 31 mahallede toplam 20 bin ton asfalt, 3 bin metrekare parke taşı, bordür kaplama, istinat duvarı gibi alt ve üst yapı çalışması yapıldığını anlatan Uysal, "Kar yağışının bölgemizde etkisini kaybetmesi ile ekiplerimiz mahallelerde belirlenen program dahilinde sorunların çözümünü gerçekleştiriyor. Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokakta başlanan merdiven yapım, Bölücek Mahallesi, Sarıkorkmaz Mahallelerinde yol bakım ve tamir çalışmaları ise devam etmektedir" dedi.
Uysal, belirlenen program dahilinde mahallelerde yaşanan sorunların ortadan kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.